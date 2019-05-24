Організатори Roland Garros підтримали українця

У чоловічій сітці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу Roland Garros буде один представник України. Сергій Стаховський, який програв у фіналі кваліфікації, пройшов в основний турнір як "лакі-лузер".

Суперником Сергія на старті турніру серії Великого шолома буде господар кортів Жиль Сімон. В особистих зустрічах беззаперечну перевагу має француз – п'ять матчів із п'яти. Останній раз вони зустрічалися в минулому році на кортах турніру в Антверпені, й українець узяв всього чотири гейми.

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Сергій Стаховський

Стаховський зіграє в основній сітці 10-й раз. Краще досягнення для нього на кортах Парижа – третє коло в 2011 році.

В основній сітці жіночого мейджора зіграють українки Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Катерина Козлова.

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