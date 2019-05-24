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/теніс

Організатори Roland Garros підтримали українця

2.1тЧитати матеріал російською

У чоловічій сітці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу Roland Garros буде один представник України. Сергій Стаховський, який програв у фіналі кваліфікації, пройшов в основний турнір як "лакі-лузер".

Суперником Сергія на старті турніру серії Великого шолома буде господар кортів Жиль Сімон. В особистих зустрічах беззаперечну перевагу має француз – п'ять матчів із п'яти. Останній раз вони зустрічалися в минулому році на кортах турніру в Антверпені, й українець узяв всього чотири гейми.

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Сергій Стаховський

Сергій Стаховський

Стаховський зіграє в основній сітці 10-й раз. Краще досягнення для нього на кортах Парижа – третє коло в 2011 році.

В основній сітці жіночого мейджора зіграють українки Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Катерина Козлова.

Раніше букмекери оприлюднили коефіцієнти на переможця Відкритого чемпіонату Франції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша ракетка України Еліна Світоліна розбурхала мережі пишними грудьми.

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Тема
Roland Garros
Особа
Сергій Стаховський
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