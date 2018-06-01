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"Очікуємо на траву": в мережі епічно відреагували на провал Світоліної на Roland Garros

1.3тЧитати новину російською

Українські вболівальники емоційно відреагували на поразку першої ракетки країни Еліни Світоліної в третьому колі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу Roland Garros. Фанати засмутилися сенсаційному вильоту своєї улюблениці від румунки Міхаели Бузарнеску, але підтримали спортсменку, побажавши їй успіхів на подальших турнірах.

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На сторінці сайту btu.org.ua в соціально мережі Facebook шанувальники Еліни вже знаходяться в передчутті старту українки на Wimbledon. "Щось потрібно змінювати. Це не кар'єра, а топтання на місці. Думаю, Еліна це розуміє не гірше за нас, і зробить висновки. Очікуємо на траву", "Бузанеску - справжня героїня страшного сну. Постараюся її скоріше забути", "Поза сумнівом , одні емоції...", "Я дивувався, як при своїй худорбі Бузанеску вдається так сильно бити м'яч", - пишуть любителі тенісу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Леся Цуренко влаштувала суперниці розгром на Roland Garros.

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Тема
Roland Garros
Особа
Еліна Світоліна
Місце
ФранціяПариж
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