"Очікуємо на траву": в мережі епічно відреагували на провал Світоліної на Roland Garros

Українські вболівальники емоційно відреагували на поразку першої ракетки країни Еліни Світоліної в третьому колі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу Roland Garros. Фанати засмутилися сенсаційному вильоту своєї улюблениці від румунки Міхаели Бузарнеску, але підтримали спортсменку, побажавши їй успіхів на подальших турнірах.

На сторінці сайту btu.org.ua в соціально мережі Facebook шанувальники Еліни вже знаходяться в передчутті старту українки на Wimbledon. "Щось потрібно змінювати. Це не кар'єра, а топтання на місці. Думаю, Еліна це розуміє не гірше за нас, і зробить висновки. Очікуємо на траву", "Бузанеску - справжня героїня страшного сну. Постараюся її скоріше забути", "Поза сумнівом , одні емоції...", "Я дивувався, як при своїй худорбі Бузанеску вдається так сильно бити м'яч", - пишуть любителі тенісу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Леся Цуренко влаштувала суперниці розгром на Roland Garros.