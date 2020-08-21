Ночувала на Майдані з людьми, – українка Костюк про спортсменів і політику

Українська тенісистка Марта Костюк заявила, що більшість спортсменів не володіє достатньою кількістю інформації для того, щоб відповідати на питання про політику.

"Не знаю, чи є сенс питати таких молодих людей і спортсменів про глобальні політичні речі. Я не кажу, що спортсменів це ніяк не стосується. Я просто вважаю, що вони володіють дуже обмеженою кількістю інформації. Щоб мати якесь поняття про політику, потрібно володіти величезною її кількістю, тому що інакше можна когось образити і стати ворогом народу. Я патріотка, але мені тільки 18 років, і я думаю, що всім досить знати, що я ночувала на Майдані з людьми", – поділилася своєю думкою Костюк в інтерв'ю на YouTube-каналі "Суспільне Спорт".

Відзначимо, що українка займає 137-ме місце в рейтингу WTA. На її рахунку три титули в турнірах Міжнародної федерації тенісу (ITF) і більше ніж 40 тисяч доларів зароблених призових за кар'єру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому Костюк здобула подвійну перемогу на престижному тенісному турнірі.