''Нічого не змінюєш'': український тенісист пройшовся по політикам

Український тенісист Сергій Стаховський прокоментував політичну ситуацію в країні. Спортсмен пояснив, чому в Україні не відбувається кардинальних змін.

"Наша країна – це дуже складний механізм тоталітарного режиму, який не пішов, ще залишився і який дуже складно міняти. Тому що якщо ти міняєш якісь навіть керівні посади на людей, які вийшли з цієї ж системи, то ти нічого не міняєш", - цитує Стаховського Укрспорт.

Сергій Стаховський Великий теніс України

При цьому український тенісист зазначив, що йому не байдужа доля України.

"Мені дуже шкода, я дуже переживаю за нашу країну і сподіваюся, що у неї в найближчому майбутньому все буде добре. Але ми повинні розуміти, що найближче майбутнє – це 8-12 років", - дав оптимістичний прогноз спортсмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Еліна Світоліна, яка посіла 4-ту сходинку в світовому рейтингу, прокоментувала останні події в країні і здивувалася своїй ролі в розвитку спорту.

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