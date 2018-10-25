''Неприємні моменти'': Світоліна прокоментувала історичне досягнення

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у свій перший в історії півфінал Підсумкового турніру в Сінгапурі з призовим фондом $7 000 000. Наша спортсменка розповіла, з якими труднощами їй доводилося мати справу під час підготовки до змагань.

"Потрапити на турнір вісімки найсильніших було для мене дуже важливим, щоб повернутися в форму. У мене були складні кілька місяців, я розлучилася з тренером Тьєрі Асьоном, були неприємні моменти з думкою деяких людей у соціальних мережах з приводу моєї фізичної форми. Енді Беттлз дуже допоміг мені. Він залишається в моїй команді. Ми давно працюємо разом, і прекрасно один одного знаємо, розуміємо", - цитує Світоліну Тенісний портал України.

Еліна Світоліна WTA

Перша ракетка України зазначила, що під час гри з Возняцкі їй довелося грати під величезним тиском.

"У групових турнірах немає легких матчів і простих сценаріїв. Сьогодні я повинна була бути дуже сильною ментально, щоб вийти з цієї битви переможницею. Всі знають, що Каролін - боєць і справжня чемпіонка. Сьогодні був один із найскладніших для мене матчів у ментальному плані", - поділилася враженнями Світоліна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліна затьмарила своїх суперниць на церемонії жеребкування Підсумкового турніру в Сінгапурі.