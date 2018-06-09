Неймовірний камбек: визначилася переможниця Roland Garros

Румунська тенісистка Сімона Халеп здобула неймовірну вольову перемогу в жіночому одиночному фіналі Відкритого чемпіонату Франції. 26-річна Симона за дві години і чотири хвилини обіграла десяту ракетку світу, Слоан Стівенс (США) - 3:6, 6:4, 6:2.

Перший сет пройшов повністю під диктовку американки. Потужні подачі заганяли румунську суперницю по кутах і лише за рахунку 4:1, вона спробувала чинити опір, що не принесло результату.

Другий сет не вийшов для Стівенс легкою прогулянкою. Програвши 2:0 Халеп нарешті знайшла свій ритм, і змогла виграти 4 гейми поспіль. Стівенс буквально перестала атакувати, віддавши повністю ініціативу в руки Сімони.

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У вирішальній партії у Слоан настав період, в якому вона абсолютно нічого не могла змінити в своїй грі. Американська тенісистка мляво і беззубо атакувала, легко віддаючи розіграші румунці. Як підсумок - розгромний рахунок 6:1.

Раніше Стівенс і Халеп зустрічалися в офіційних матчах сім разів. Рахунок за перемогами в особистих зустрічах став 6-2 на користь Халеп.

Найвищим досягненням для Халеп на турнірах Великого шолома є вихід у фінал Відкритого чемпіонату Франції і Відкритого чемпіонату Австралії. Що стосується Стівенс, то в 2017 році їй вдалося виграти Відкритий чемпіонат США.

Нагадаємо, що найкраща з українок, Леся Цуренко завершила виступ на Roland Garros в 4-му колі.