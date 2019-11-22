"Не замислюючись": Світоліна заявила про участь у Олімпіаді-2020

Перша ракетка України, одна з провідних тенісисток світу Еліна Світоліна поділилася планами на наступний сезон, зачепивши тему виступу на Олімпіаді-2020.

За правилами ITF (Міжнародної федерації тенісу), спортсменки для участі в Олімпійських іграх мають виконати мінімальний норматив за виступами в матчах Кубка Федерації за свою країну.

Еліна Світоліна

"Звісно, Олімпіада у мене в планах. Є величезне бажання вдруге у своїй кар'єрі виступити на головному спортивному форумі чотириріччя. Я завжди рада виступати за збірну на Кубку Федерації – на жаль, не завжди дозволяє здоров'я. У сезоні дуже багато турнірів, і завжди присутній ризик травмуватися. Стосунки з іншими дівчатами в збірній? Ми всі нормально між собою спілкуємося і дружимо. Ніяких проблем!" – заявила Світоліна під час спілкування з журналістами в Києві. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Також Еліна розповіла про те, як надала фінансову допомогу молодій українській тенісистці Дар'ї Лопатецькій, яка через складну травму вибула на довгий період.

Новини Світоліна назвала цілі на наступний сезон

"Я побачила пост у інтернеті. У її команди були фінансові труднощі, щоб оплатити операцію. Я, не замислюючись, відразу запропонувала свою допомогу. Дар'я – дуже перспективна дівчина", – додав Еліна Світоліна.

XXXII літні Олімпійські ігри триватимуть з 24 липня до 9 серпня 2020 року в Токіо.

На попередній Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро Світоліна дійшла до чвертьфіналу, сенсаційно обігравши в процесі турніру легендарну американку Серену Вільямс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліна і Ястремська здійснили прорив у підсумковому рейтингу 2019 року.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!