"Не замислюючись": Світоліна заявила про участь у Олімпіаді-2020

Перша ракетка України, одна з провідних тенісисток світу Еліна Світоліна поділилася планами на наступний сезон, зачепивши тему виступу на Олімпіаді-2020.
За правилами ITF (Міжнародної федерації тенісу), спортсменки для участі в Олімпійських іграх мають виконати мінімальний норматив за виступами в матчах Кубка Федерації за свою країну.
Еліна Світоліна
"Звісно, Олімпіада у мене в планах. Є величезне бажання вдруге у своїй кар'єрі виступити на головному спортивному форумі чотириріччя. Я завжди рада виступати за збірну на Кубку Федерації – на жаль, не завжди дозволяє здоров'я. У сезоні дуже багато турнірів, і завжди присутній ризик травмуватися. Стосунки з іншими дівчатами в збірній? Ми всі нормально між собою спілкуємося і дружимо. Ніяких проблем!" – заявила Світоліна під час спілкування з журналістами в Києві. Про це повідомляє OBOZREVATEL.
Також Еліна розповіла про те, як надала фінансову допомогу молодій українській тенісистці Дар'ї Лопатецькій, яка через складну травму вибула на довгий період.
"Я побачила пост у інтернеті. У її команди були фінансові труднощі, щоб оплатити операцію. Я, не замислюючись, відразу запропонувала свою допомогу. Дар'я – дуже перспективна дівчина", – додав Еліна Світоліна.
XXXII літні Олімпійські ігри триватимуть з 24 липня до 9 серпня 2020 року в Токіо.
На попередній Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро Світоліна дійшла до чвертьфіналу, сенсаційно обігравши в процесі турніру легендарну американку Серену Вільямс.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Світоліна і Ястремська здійснили прорив у підсумковому рейтингу 2019 року.
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