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/теніс

"Не радію": Стівенс звернулася до Світоліної

5.2тЧитати матеріал російською

Американська тенісистка Слоан Стівенс, яка поступилася Еліні Світоліній у фіналі Підсумкового турніру WTA 6:3, 2:6, 2:6, не приховувала свого розчарування результатом протистояння із українкою.

"Звичайно, я розчарована, але це було неймовірно. Не радію, що програла, але задоволена тим, як я завершую цей тенісний рік.

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Хочу привітати Еліну, з якою ми часто зустрічалися протягом року. Приємно грати проти Світоліної. Вона хороша людина і класний суперник.

Вітаю із заслуженою перемогою", — сказала Стівенс офіційному сайту WTA.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, стала відома сума призових, які заробила Еліна Світоліна за перемогу в Підсумковому турнірі у Сінгапурі.

Читайте всі новини по темі "WTA" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
WTA
Особи
Слоан СтiвенсЕліна Світоліна
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