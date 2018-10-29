"Не радію": Стівенс звернулася до Світоліної

Американська тенісистка Слоан Стівенс, яка поступилася Еліні Світоліній у фіналі Підсумкового турніру WTA 6:3, 2:6, 2:6, не приховувала свого розчарування результатом протистояння із українкою.

"Звичайно, я розчарована, але це було неймовірно. Не радію, що програла, але задоволена тим, як я завершую цей тенісний рік.

Хочу привітати Еліну, з якою ми часто зустрічалися протягом року. Приємно грати проти Світоліної. Вона хороша людина і класний суперник.

Вітаю із заслуженою перемогою", — сказала Стівенс офіційному сайту WTA.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, стала відома сума призових, які заробила Еліна Світоліна за перемогу в Підсумковому турнірі у Сінгапурі.