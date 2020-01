"Не рабиня": на Australian Open тенісист попросив дівчинку "почистити йому банан"

Курйозний епізод стався в фіналі кваліфікації Australian Open. Французький тенісист Еліот Беншетрі під час короткої перерви попросив дівчинку, що подає м'ячі, "почистити йому банан".

Суддя на вишці, почувши діалог спортсмена з дівчинкою, втрутився, заявивши, що Еліот не має права просити допомоги у дитини і повинен "зробити це сам".

French tennis player Elliot Benchetrit has been told off by an umpire after he asked a ball girl to peel his banana for him. Thoughts? 🚫 🍌 # 9Today pic.twitter.com/VWiTHeffjB