"Не рабиня": на Australian Open тенісист попросив дівчинку "почистити йому банан"

Курйозний епізод стався в фіналі кваліфікації Australian Open. Французький тенісист Еліот Беншетрі під час короткої перерви попросив дівчинку, що подає м'ячі, "почистити йому банан".

Суддя на вишці, почувши діалог спортсмена з дівчинкою, втрутився, заявивши, що Еліот не має права просити допомоги у дитини і повинен "зробити це сам".

French tennis player Elliot Benchetrit has been told off by an umpire after he asked a ball girl to peel his banana for him. Thoughts? 🚫 🍌 # 9Today pic.twitter.com/VWiTHeffjB - The Today Show (@TheTodayShow) 20 Eanáir 2020

Тенісисту довелося прокоментувати двозначну ситуацію після гри.

"Вся справа в тому, що я наніс на руки порошок, щоб вони не пітніли. А банани тут, в Австралії дуже важко чистити, тому що у них немає стебла. Я ввічливо попросив дівчинку, тому що вона вже чистила мені банан на початку матчу. Але тут втрутився суддя і сказав: "Вона не твоя рабиня, її не можна таке просити". Так і сказав – рабиня", – наводить слова Беншетрі Eurosport.

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