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27 грудня • оновлено в 21:59
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"Не найприємніша річ": знаменита тенісистка зробила відверте зізнання

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Знаменита іспанська тенісистка Гарбін'є Мугуруса заявила, що навчилася справлятися з самотністю, яка характерна для представників цього виду спорту.

Переможниця Wimbledon-2019 розповіла, що намагається багато часу спілкуватися зі своєю командою.

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Гарбінє Мугуруса

Гарбінє Мугуруса

"Звичайно, життя будь-якого тенісиста пов'язане з самотністю. Це не найприємніша річ. Доводиться багато подорожувати протягом всього року. Під час перебування в готелі ти залишаєшся наодинці з самим собою, зі своїми думками. В номері немає нікого, крім тебе, телевізора та планшета. Втім, я навчилася справлятися з подібними ситуаціями. Намагаюся добре проводити будь-який день та розмовляти зі своєю командою", – цитує Гарбін'є Мугуруса XSPORT з посиланням на Tennis World USA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша ракетка України Еліна Світоліна може не виступити на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо через конфлікт з національною федерацією.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Wimbledon
Особа
Гарбінє Мугуруса
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