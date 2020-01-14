Не можуть дихати: Світоліна обурилася нездоровою ситуацією на Australian Open

У Мельбурні спостерігається сильне погіршення якості повітря через дим від лісових пожеж, що загрожує зривом Australian Open. Ситуацію прокоментувала перша ракетка України Еліна Світоліна.

З початку вівторка, за повідомленнями ЗМІ, рівень забруднення повітря в Мельбурні досяг небезпечного рівня. Організатори на годину відклали старт кваліфікаційних матчів Відкритого чемпіонату Австралії, які були заплановані на 10 ранку.

Еліна Світоліна

"Чому ми повинні чекати, коли трапиться щось погане, щоб щось зробити", – написала Світоліна в твіттері, додавши скрін підвищення рівня забруднення.

Why do we need to wait for something bad to happen to do an action 🤷🏼♀️🥵 #Melbourne pic.twitter.com/bYpXyQAfKe - Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 14 Eanáir 2020

Ще одна українська тенісистка, 17-річна Марта Костюк опублікувала в сторіс свого Instagram красномовне фото, на якому вона знаходиться в Мельбурні в респіраторній масці.

У коментарях користувачі пишуть, що грати в таких умовах – просто знущання. При цьому в перший день кваліфікації вже сталася позаштатна ситуація: словенська тенісистка Даліла Якупович вела в рахунку в матчі зі швейцаркою Стефані Фегель, але раптово впала на корт, кашляючи, і не могла піднятися без сторонньої допомоги. В результаті вона знялася зі змагань, заявивши, що просто не могла дихати на корті.

Даліла Якупович championat.com

Відзначимо, що в перший день кваліфікації на кортах Мельбурна зіграли два представники України. Ангеліна Калініна програла 20-й сіяній Моніці Нікулеску з Румунії. А Сергій Стаховський, який самотужки представляє Україну в чоловічому розряді, стартував успішно, обігравши словенця Блажа Ролу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Австралію насувається нова хвиля страшних пожеж на густонаселеному південному сході країни: проводиться евакуація населення.

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