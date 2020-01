Не можуть дихати: Світоліна обурилася нездоровою ситуацією на Australian Open

У Мельбурні спостерігається сильне погіршення якості повітря через дим від лісових пожеж, що загрожує зривом Australian Open. Ситуацію прокоментувала перша ракетка України Еліна Світоліна.

З початку вівторка, за повідомленнями ЗМІ, рівень забруднення повітря в Мельбурні досяг небезпечного рівня. Організатори на годину відклали старт кваліфікаційних матчів Відкритого чемпіонату Австралії, які були заплановані на 10 ранку.

"Чому ми повинні чекати, коли трапиться щось погане, щоб щось зробити", – написала Світоліна в твіттері, додавши скрін підвищення рівня забруднення.

Why do we need to wait for something bad to happen to do an action 🤷🏼♀️🥵 #Melbourne pic.twitter.com/bYpXyQAfKe