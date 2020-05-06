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6 травня • оновлено в 23:25
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"Не бачив м'яч": найкращий тенісист світу зізнався, що грав п'яним, згадавши про Шарапову

4.4т
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Перша ракетка світу серб Новак Джокович провів прямий ефір з російською екстенісисткою Марією Шараповою і зізнався, що, на відміну від неї, виходив на матч у стані сильного сп'яніння.

"Був божевільний вечір на "Кубку Девіса". У мене було похмілля, я дивився, як грають інші хлопці. Знав, що точно не буду грати. Ні-ні! Я згадав. Я зіграв один парний матч – це був "Кубок Девіса" проти Швеції. Ми вели 2:0, Содерлінг й інші топи тоді не грали, а я приїхав відразу після перемоги на Вімблдоні", – цитує слова Джоковича видання gotennis.

Новак Джокович

Новак Джокович

UA-Football

Він згадав, що не хотів виступати в офіційних матчах, але був змушений взяти участь в одному парному поєдинку.

"Це було в 2011 році: мій перший Вімблдонський титул, я став першою ракеткою, ніби збулися всі мої мрії. І буквально на наступний день я полетів з Лондона до Швеції, щоб взяти участь у чвертьфіналі "Кубка Девіса". Я був у команді, говорив, що не хочу виступати в офіційних матчах. Не знаю, як у результаті виявилося, що я зіграв пару: я не дуже добре бачив м'яч, зупинимося на цьому", – розповів серб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новак Джокович зробив категоричну заяву про вакцинацію від коронавірусу.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Марія Шарапова Новак Джокович
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