"Навіть не подивилася": Федерер відверто розповів про Світоліну

Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер пояснив, що з'явився у відео Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса, щоб його колеги змогли збільшити кількість підписників на їхній спільній сторінці в Instagram.

Водночас 20-разовий переможець турнірів серії Великого шолома зізнався, що ролик був постановочним.

"Гаель підійшов до мене з проханням з'явитися в кадрі, щоб збільшити кількість підписників на їхній зі Світоліною спільній сторінці в Instagram. Я питаю: "Що ти хочеш, щоб я зробив? Можна зробити щось на кшталт "фотобомби". Еліна дуже нервувала в цей момент, вона навіть не глянула на мене, коли Монфіс підходив. Загалом так, це було постановочне відео, але лише частково. Ніхто не знав, що я зроблю, з'явившись у кадрі", – цитує Федерера Чемпионат.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна повторила особистий рекорд і вийшла в четверте коло супертурніру в США.

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