Японська тенісистка Наомі Осака заробила за минулий рік 37,4 мільйона доларів і стала найбільш високооплачуваною спортсменкою у світі, повідомляє Reuters з посиланням на дані Forbes.

Наомі Осака

Вона на 1,4 мільйона доларів обійшла американську тенісистку Серену Вільямс, яка чотири роки очолювала список спортсменок з найвищими зарплатами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році Осака виграла другий поспіль турнір Великого Шолома, обігравши в фіналі Australian Open чешку Петру Квітову 7:6 (2) 5:7 6:4. Молода тенісистка вибила з 1/4 турніру першу ракетку України Еліну Світоліну.

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