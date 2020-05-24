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24 травня • оновлено в 12:05
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/ теніс

Наомі Осака стала найбільш високооплачуваною спортсменкою у світі

3.4т
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Японська тенісистка Наомі Осака заробила за минулий рік 37,4 мільйона доларів і стала найбільш високооплачуваною спортсменкою у світі, повідомляє Reuters з посиланням на дані Forbes.

Наомі Осака

Наомі Осака

Вона на 1,4 мільйона доларів обійшла американську тенісистку Серену Вільямс, яка чотири роки очолювала список спортсменок з найвищими зарплатами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році Осака виграла другий поспіль турнір Великого Шолома, обігравши в фіналі Australian Open чешку Петру Квітову 7:6 (2) 5:7 6:4. Молода тенісистка вибила з 1/4 турніру першу ракетку України Еліну Світоліну.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Наомi Осака
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Спорт теніс

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