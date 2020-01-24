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24 січня • оновлено в 12:43
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Найтитулованіша тенісистка планети сенсаційно вилетіла з Australian Open

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23-разова чемпіонка турнірів Великого Шолома американка Серена Вільямс сенсаційно поступилася в третьому колі Australian Open китайській спортсменці Ван Цян з рахунком 4:6, 7:6, 5:7.

Серена Вільямс в матчі з Ван Цян

Серена Вільямс в матчі з Ван Цян

Матч тривав 2 години 41 хвилину.

Цікаво, що це була друга зустріч між цими тенісистками. У першому поєдинку – в чвертьфіналі US Open-2019 – Серена розгромила китаянку з рахунком 6:1, 6:0 всього за 44 хвилини.

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Світоліна пробилася до третього кола Australian Open

Ван Цян вперше вийшла в 1/8 фіналу Australian Open і вдруге – на Великому Шоломі. Що стосується Серени, то 38-річна американка програла на першому тижні хардового Шолома (Australian Open або US Open) вперше за 14 років.

Серена Вільямс в матчі з Ван Цян

Серена Вільямс в матчі з Ван Цян

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Еліна Світоліна в матчі другого кола в Мельбурні продемонструвала магічний удар, який підірвав мережу.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Australian Open
Особа
Серена Вільямс
Місце
Австралія Мельбурн
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