Найкращого тенісиста світу дискваліфікували з US Open за удар по судді

Найкращого тенісиста світу Новака Джоковича дискваліфікували з US Open за удар м'ячем по судді під час матчу четвертого кола проти Пабло Карреньо-Бусти.

Як повідомляє видання ESPN, в кінцівці першого сету за рахунку 6:5 на користь іспанця серб відкинув ігровий снаряд у бік і влучив у жінку-лайнсмена, яка відразу ж опустилася на коліна і схопилася за шию. Після десятихвилинної наради головний арбітр матчу прийняв рішення достроково завершити поєдинок.

Джоковича не тільки дискваліфікували з US Open, а й вирішили анулювати всі рейтингові бали і призові, зароблені ним на турнірі.

У чвертьфіналі 20-й сіяний Карреньо-Буста зіграє з канадцем Денисом Шаповаловим (12-й сіяний).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше свої виступи на US Open завершили всі вісім українських тенісисток.

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