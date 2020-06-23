Найкращий тенісист світу здав позитивний тест на коронавірус

Перша ракетка світу Новак Джокович оголосив про те, що він здав позитивний тест на коронавірус після тенісного турніру в Хорватії, який він сам же й організував.

"Відразу після приїзду в Белград ми пройшли тестування. Мій тест виявився позитивним, як і тест моєї дружини Олени. Діти здорові. Все, що ми зробили протягом останнього місяця, було зроблено виключно з хороших спонукань. Наш турнір мав об'єднати людей регіону. Він стартував, коли ситуація з коронавірусом покращилася, але, на жаль, хвороба все ще тут. Це нова реальність, в якій ми всі ще вчимося жити", – написав Джокович у своєму зверненні.

Заява Новака Джоковича про позитивний тест на коронавірус Twitter спортивного журналіста Сашка Озмо

Нагадаємо, що сербський тенісист відмовився проходити тестування в Хорватії, незважаючи на те, що він тісно контактував із зараженим Григором Дімітровим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джокович категорично висловився проти вакцинації.