Найкращий тенісист світу здав позитивний тест на коронавірус
Новак Джокович заразився коронавірусів
Перша ракетка світу Новак Джокович оголосив про те, що він здав позитивний тест на коронавірус після тенісного турніру в Хорватії, який він сам же й організував.
"Відразу після приїзду в Белград ми пройшли тестування. Мій тест виявився позитивним, як і тест моєї дружини Олени. Діти здорові. Все, що ми зробили протягом останнього місяця, було зроблено виключно з хороших спонукань. Наш турнір мав об'єднати людей регіону. Він стартував, коли ситуація з коронавірусом покращилася, але, на жаль, хвороба все ще тут. Це нова реальність, в якій ми всі ще вчимося жити", – написав Джокович у своєму зверненні.
Заява Новака Джоковича про позитивний тест на коронавірус Twitter спортивного журналіста Сашка Озмо
Нагадаємо, що сербський тенісист відмовився проходити тестування в Хорватії, незважаючи на те, що він тісно контактував із зараженим Григором Дімітровим.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джокович категорично висловився проти вакцинації.