Найкраща тенісистка Білорусі звернулася із закликом через насильство в Мінську

Максим Іншаков теніс 19:45, 13.08.2020

Найкраща тенісистка Білорусі Аріна Соболенко закликала припинити насильство в Мінську.

11-я ракетка світу залишила зворушливе послання, в якому зізналася, що дуже переживає через ситуацію на Батьківщині.

"Я не можу повірити, що все це відбувається в моїй мирнiй рідній Білорусі. Я не можу спати вже четверту ніч. Я не можу дивитися на жорстокість по відношенню до людей, які беззахисні. Навіщо? Будь ласка зупиніть насильство! Бережіть себе і своїх близьких мої дорогі білоруси", – написала 22-річна спортсменка у себе в в Instagram.

Аріна Соболенко звернулася із закликом
Instagram Аріни Соболенко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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