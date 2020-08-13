Найкраща тенісистка Білорусі звернулася із закликом через насильство в Мінську

Найкраща тенісистка Білорусі Аріна Соболенко закликала припинити насильство в Мінську.

11-я ракетка світу залишила зворушливе послання, в якому зізналася, що дуже переживає через ситуацію на Батьківщині.

"Я не можу повірити, що все це відбувається в моїй мирнiй рідній Білорусі. Я не можу спати вже четверту ніч. Я не можу дивитися на жорстокість по відношенню до людей, які беззахисні. Навіщо? Будь ласка зупиніть насильство! Бережіть себе і своїх близьких мої дорогі білоруси", – написала 22-річна спортсменка у себе в в Instagram.

Аріна Соболенко звернулася із закликом Instagram Аріни Соболенко

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