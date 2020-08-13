Найкраща тенісистка Білорусі звернулася із закликом через насильство в Мінську

Аріна Соболенко не змогла стримати емоцій.
Найкраща тенісистка Білорусі Аріна Соболенко закликала припинити насильство в Мінську.
11-я ракетка світу залишила зворушливе послання, в якому зізналася, що дуже переживає через ситуацію на Батьківщині.
"Я не можу повірити, що все це відбувається в моїй мирнiй рідній Білорусі. Я не можу спати вже четверту ніч. Я не можу дивитися на жорстокість по відношенню до людей, які беззахисні. Навіщо? Будь ласка зупиніть насильство! Бережіть себе і своїх близьких мої дорогі білоруси", – написала 22-річна спортсменка у себе в в Instagram.
Аріна Соболенко звернулася із закликом Instagram Аріни Соболенко
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кандидат у президенти Олександр Лукашенко вшосте "переміг" на виборах з результатом 80,23%. Його головний опонент Світлана Тихановська набрала близько 10%, хоча опозиціонери вважають, що саме вона виграла вибори.
Після закриття виборчих дiлянок 9 серпня по всій країні почалися протести і жорсткі затримання.
У Мінську автозак в'їхав у натовп активістів. Повідомляється про безліч постраждалих в ході акцій.
Акції продовжилися і 10 серпня. У столицю країни стягнули ще більше військової техніки, а також силовиків.
У КДБ заявили, що на Тихановську готувався замах, якого вдалося уникнути.
Опозиціонерка подала скаргу в ЦВК і вимагає визнати результати голосування недійсними.
Євросоюз відмовився визнати перемогу Лукашенка на виборах.
10 серпня МВС підтвердило першу жертву протестів.
Також МВС Білорусі повідомило про затримання "координаторів і спонсора" протестів у Мінську.