"Надерти дупу": Шарапову принизили після ганьби на US Open

Американська правозахисниця Кімберлі Креншоу порадила російській тенісистці Марії Шараповій "перестати смішити людей" після програшу американці Серені Вільямс.

Шарапова не зуміла вийти до другого раунду Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open), поступившись Вільямс у першому колі з рахунком 1:6, 1:6. Зустріч тривала трохи менше години. Це 20-й (і 19-й поспіль) програш Шарапової в матчах із Вільямс.

Марія Шарапова

"19 перемог Серени поспіль і тільки один взятий Шараповою сет. І вони називають це протистоянням! Це безумство, досить смішити людей. І з цим Серені доводиться мати справу", – цитує Креншоу Чемпионат.com.

Режисер Хав'єр Берджин назвав зустрічі росіянки й американки "не протистоянням, а більш ніж десятирічним надиранням дупи".

Журналіст Кріс Вільямс заявив, що Шарапова була на корті "як тряп'яна лялька", а американка її легко змахнула.

"Не хочу більше чути про це "суперництво", – сказав він.

Журналіст New York Times і CNN Уеслі Естід зазначив, що востаннє Шарапова обігравала Вільямс, коли Барак Обама був всього лише сенатором, а Марк Цукерберг тільки заснував Facebook.

Раніше Шарапова знялася з Wimbledon через травму передпліччя. Спортсменка заявила, що розраховує до кінця сезону взяти участь ще в декількох великих турнірах.

Пізніше вона поступилася естонській тенісистці Анетт Контавейт у першому раунді турніру в Торонто. Росіянка допустила вісім подвійних помилок і сім подач навиліт.

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