Надаль повторив унікальне досягнення

Вихід в 11-й фінал Roland Garros дозволив іспанцеві Рафаелю Надалю повторити рекорд швейцарця Роджера Федерера. Раніше лише йому вдавалося 11 раз грати у вирішальних поєдинках окремо взятого турніру "Великого шолома".

Федерер 11 разів грав у фіналі Вімблдону, проте три спроби з них завершувалися поразками. У Надаля статистика стовідсоткова - 10 матчів і 10 трофеїв.

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У вирішальному поєдинку Відкритого чемпіонату Франції Рафаель Надаль (1) зіграє проти представника Австрії Домініка Тіма (7). Початок 10 червня о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні визначилася переможниця Roland Garros в жіночому одиночному розряді.