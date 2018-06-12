УкрEngРус
Реєстрація
ЕкономікаШоу

Надаль на фіналі Roland Garros козирнув унікальною покупкою

1.1тЧитати новину російською

У фінальному матчі Відкритого чемпіонату Франції на правій руці іспанського тенісиста Рафаеля Надаля був годинник швейцарської компанії Richard Mille вартістю близько 720 тис. Доларів.

Лімітована версія (всього 50 одиниць в усьому світі) виконана до червоних і жовтих кольорах (прапор Іспанії) і випущена напередодні головних грунтових змагань сезону в Парижі.

Новини
Неймовірний камбек: визначилася переможниця Roland Garros

"На початку мені довелося деякий час звикати до годинника, але зараз я не відчуваю абсолютно нічого. Вони стали частиною моєї шкіри", - цитує Надаля Wall Street Journal.

У вирішальному поєдинку Roland Garros Рафаель (1) в трьох партіях обіграв австрійця Домініка Тіма (7) і завоював свій 11-й трофей у Парижі.

Читайте всі новини по темі "Roland Garros" на сайті "Обозреватель".

Тема
Roland Garros
Особа
Рафа Надаль
Джерело
Джерело:Чемпіонат
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги