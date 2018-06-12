Надаль на фіналі Roland Garros козирнув унікальною покупкою

У фінальному матчі Відкритого чемпіонату Франції на правій руці іспанського тенісиста Рафаеля Надаля був годинник швейцарської компанії Richard Mille вартістю близько 720 тис. Доларів.

Лімітована версія (всього 50 одиниць в усьому світі) виконана до червоних і жовтих кольорах (прапор Іспанії) і випущена напередодні головних грунтових змагань сезону в Парижі.

"На початку мені довелося деякий час звикати до годинника, але зараз я не відчуваю абсолютно нічого. Вони стали частиною моєї шкіри", - цитує Надаля Wall Street Journal.

У вирішальному поєдинку Roland Garros Рафаель (1) в трьох партіях обіграв австрійця Домініка Тіма (7) і завоював свій 11-й трофей у Парижі.