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8 вересня • оновлено в 10:54
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У фіналі US Open відбулася грандіозна сенсація

У фіналі US Open відбулася грандіозна сенсація
Вирішальний матч тривав 1 годину 41 хвилину
4.9т Читати матеріал російською

Американська тенісистка Серена Вільямс сенсаційно програла у фіналі Відкритого чемпіонату США.

У вирішальному поєдинку 8-а ракетка світу поступилася Бьянцi Андреску, посіяної на US Open під 15-м номером 3:6, 5:7. Для 19-річної канадки цей титул став першим в кар'єрі.

Бьянка Андреску

Бьянка Андреску

Тривалість матчу склала 1 годину 41 хвилину. Тенісистка з Канади 5 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки і реалізувала 5 брейк-пойнтів з 13. На рахунку Серени Вільямс 9 ейсів, 8 подвійних помилок і 3 реалізованих брейк-пойнта з 8.

Серена Вільямс

Серена Вільямс

Бьянка Андреску

Бьянка Андреску

По ходу другого сету Андрееску вела з рахунком 5:1, але американка змогла відіграти матчбол і повернутися в гру. На дорослому рівні канадка двічі перемагала на турнірах серії WTA. Її попереднім найкращим досягненням на мейджорi було потрапляння до другого кола на Australian Open 2019 і на "Ролан Гаррос" - 2019.

Серена Вільямс

Серена Вільямс

Серена Вільямс

Серена Вільямс

Бьянка Андреску

Бьянка Андреску

Бьянка Андреску

Бьянка Андреску

Бьянка Андреску

Бьянка Андреску

Серена Вільямс

Серена Вільямс

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Експерти знайшли інтимний секрет успіху Світоліної на US Open

Як повідомляв OBOZREVATEL, в півфіналі Серена Вільямс в драматичному поєдинку обіграла першу ракетку України Еліну Світоліну.

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Читайте всі новини по темі "US Open" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
US Open
Особа
Серена Вільямс
Місце
США
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