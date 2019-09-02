На US Open-2019 сталася суперсенсація

Перша ракетка світу Новак Джокович через травму плеча знявся з матчу 4-го кола US Open -2019 проти Стена Ваврінки. На момент зупинки гри Ваврінка впевнено вигравав - 6:4, 7:5, 2:1.

Нова Джокович залишає US Open-2019 Twitter US Open

Матч тривав 1 годину і 49 хвилин. У першому сеті Ваврінка оформив один брейк, за рахунок якого забрав партію. У другому сеті серб повів з рахунком 3:0, але перевагу втримати не зміг і програв сет. А в третій партії Джокович прийняв рішення знятися з поєдинку. Це сталося з сербом вперше з Wimbledon-2017.

Two sets of thrilling tennis before an unfortunate retirement.



The best from Djokovic vs Wawrinka 👇#USOpen pic.twitter.com/CuwZW4bT9A — US Open Tennis (@usopen) 2 сентября 2019 г.

Джокович - триразовий переможець US Open. Він вигравав Відкритий чемпіонат США в 2011-му, 2015 і 2018 роках. Букмекери називали його головним фаворитом нинішнього турніру.

Стен Ваврінка Twitter US Open

Ваврінка вийшов у свій шостий чвертьфінал US Open в кар'єрі, де зустрінеться з росіянином Данилом Медведєвим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Еліна Світоліна вперше в кар'єрі зіграє в чвертьфіналі турніру в Нью-Йорку.

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