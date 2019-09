На US Open-2019 сталася суперсенсація

Перша ракетка світу Новак Джокович через травму плеча знявся з матчу 4-го кола US Open -2019 проти Стена Ваврінки. На момент зупинки гри Ваврінка впевнено вигравав - 6:4, 7:5, 2:1.

Матч тривав 1 годину і 49 хвилин. У першому сеті Ваврінка оформив один брейк, за рахунок якого забрав партію. У другому сеті серб повів з рахунком 3:0, але перевагу втримати не зміг і програв сет. А в третій партії Джокович прийняв рішення знятися з поєдинку. Це сталося з сербом вперше з Wimbledon-2017.

