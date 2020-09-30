Момент "вибуху" в Парижі потрапив у трансляцію Roland Garros. Відео

В трансляцію тенісного турніру Roland Garros, який в ці дні проходить в Парижі, потрапив потужний хлопок, який спочатку прийняли за вибух.

Швейцарець Стен Ваврінка і німець Домінік Кепфер на кілька секунд розгубилися, почувши цей звук, але потім відновили гру.

Як повідомляє видання Mirror, за словами поліції Парижа, гучний хлопок був спровокований не вибухом, а винищувачем, який подолав звуковий бар'єр.

У 2020 році матчі основної сітки Roland Garros проходять з 27 вересня по 11 жовтня. Вперше в історії Відкритий чемпіонат Франції стане останнім турніром Великого шолома в сезоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Еліна Світоліна почала Roland Garros з перемоги над росіянкою Варварою Грачовою.