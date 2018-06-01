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Матч Світоліної на Roland Garros завершився сенсацією

2.6тЧитати новину російською

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна сенсаційно завершила свої виступи на Відкритому чемпіонаті Франції Roland Garros. У матчі третього кола наша співвітчизниця поступилася суперниці з Румунії Міхаель Бузурнеску - 3: 6, 5:7.

Матч тривав 1 годину 39 хвилин. На рахунку Світоліної дві подачі навиліт і два реалізованих брейк-поінти з семи. Собі в пасив українка може записати 28 невимушених помилок і дві подвійні.

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Відзначимо, що Бузурнеску займає 33-е місце в світовому рейтингу Жіночої тенісної асоціації. У минулому сезоні Світоліна зуміла дійти чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції, повторивши особистий рекорд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Леся Цуренко влаштувала розгром своєї суперниці у другому колі Roland Garros.

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Тема
Roland Garros
Особа
Еліна Світоліна
Місце
ФранціяПариж
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