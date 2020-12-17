Марія Шарапова оголосила про заручини: фото обранця тенісистки

Знаменита російська екстенісистка Марія Шарапова оголосила про заручини з британським бізнесменом Олександром Гілксом.

Дату весілля росіянка не уточнила.

"Я знала, що це буде "так" з першого дня нашої зустрічі. Це був наш маленький секрет", – написала 33-річна росіянка в Instagram.

Шарапова п'ять разів ставала переможницею на різних турнірах Великого шолома в одиночному розряді в 2004-2014 роках. Одна з десяти жінок в історії, хто володіє так званим "кар'єрним шоломом" (виграла всі турніри Великого шолома, але в різні роки). У лютому цього року Forbes підрахував, що за роки професійних виступів росіянка заробила 197,8 мільйона доларів.

41-річний британський бізнесмен Олександр Гілкс основний стан заробив на аукціонах, починаючи в аукціонному домі мистецтв Phillips de Pury & Company. Пізніше заснував власну компанію Paddle8, чий річний оборот оцінюється в мільярди доларів.

У 2017 році його назвали найбільш креативним підприємцем за версією Fast Company і включили в список з 40 найвпливовіших людей у віці до 40 років за версією Apollo.

Був одружений на дизайнерцi Міші Нону, але їх 4-річний шлюб розпався в 2017-м.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марія в 2019 році оголосила про завершення спортивної кар'єри.