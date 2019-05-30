Магічний трюк Федерера зібрав 4 млн переглядів

Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер викликав справжній фурор в інтернеті своїм трюком. За кілька днів відео зібрало понад 4 млн переглядів.

Напередодні старту Відкритого чемпіонату Франції 37-річний уродженець Базеля ефектно продемонстрував свої вміння. На тренуванні на центральному корті Roland Garros 20-кратний чемпіон турнірів Великого шолома ніжно зловив на ракетку м'яч, який високо летів на нього.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

Нагадаємо, що в березні Федерер завоював сотий титул в кар'єрі, обігравши в фіналі турніру в Дубаї Стефаноса Ціціпаса з рахунком 6: 4, 6: 4.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!