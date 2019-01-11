Легендарний тенісист заявив про завершення кар'єри

Екс-перша ракетка світу, триразовий переможець турнірів "Великого шолома", дворазовий олімпійський чемпіон і володар Кубка Девіса у складі збірної Великобританії британець Енді Маррей оголосив про завершення кар'єри.

Тенісист спробує зіграти на Australian Open - 2019, однак, за його ж словами, не впевнений, наскільки він готовий.

Енді Маррей

"У грудні я говорив зі своєю командою і сказав, що не можу продовжувати, що мені потрібно десь зупинитися, тому що я поняття не маю, коли припиниться ця біль. Я спробую дотерпіти до Вімблдону, тому що завершити кар'єру хотів би саме там, але не впевнений, що мені це вдасться. Не впевнений, що зможу грати через біль ще чотири або п'ять місяців ", -сказав Енді Маррей ESPN.

Британський тенісист вважає, що він би міг ще грати на досить високому рівні, але не на тому, який би задовольнив амбіції гравця.

"Біль дійсно дуже сильна. Не хочу і далі грати так. Я перепробував майже все, що можна, але нічого не спрацювало.

Я зараз обмірковую варіант з ще однією операцією на стегні. Це дозволить мені краще відчувати себе в звичайному житті, не відчувати біль. Я хочу зробити її не заради повернення в спорт, а заради нормального життя ", - заявив Енді Маррей.

Енді Маррей з трофеєм Вімблдону

Нагадаємо, 31-річний британець вже давно страждає через проблеми зі стегном. В середині 2017 року він зіграв на Вімблдоні, після чого пропустив більше року. У січні 2018 рокувін переніс операцію, а повернутися зміг лише на початку літа, але так і не вийшов на свій колишній рівень гри.

У першому колі Australian Open-2019 Енді зіграє з представником Іспанії Роберто Баутіста-Агути.

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