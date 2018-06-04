Легендарна американка приголомшила фанів перед матчем з Шараповою в 1/8 RG

Екс-перша ракетка світу Серена Вільямс була змушена знятися з Відкритого чемпіонату Франції напередодні матчу 1/8 проти росіянки Марії Шарапової через травму руки.

Про це йдеться в повідомленні на сайті WTA.

Варто відзначити, що Серена до протистояння прокоментувала фрагменти книги Шарапової "Неудержимая. Моя жизнь", де росіянка розповідає про очні протистояння з молодшою ​​з сестер.

За словами американки, "книга - на сто відсотків чутки", принаймні ті частини, яким приділила увагу тенісистка.

Таким чином, Шарапова без бою пройшла до чвертьфіналу, де зустрінеться з кращою в парі Мугуруса (Іспанія) - Цуренко (Україна).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Леся Цуренко встановила особистий рекорд на нинішньому "Ролан Гарросу".