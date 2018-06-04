Легендарна американка приголомшила фанів перед матчем з Шараповою в 1/8 RG

Екс-перша ракетка світу Серена Вільямс була змушена знятися з Відкритого чемпіонату Франції напередодні матчу 1/8 проти росіянки Марії Шарапової через травму руки.
Про це йдеться в повідомленні на сайті WTA.
Варто відзначити, що Серена до протистояння прокоментувала фрагменти книги Шарапової "Неудержимая. Моя жизнь", де росіянка розповідає про очні протистояння з молодшою з сестер.
За словами американки, "книга - на сто відсотків чутки", принаймні ті частини, яким приділила увагу тенісистка.
Таким чином, Шарапова без бою пройшла до чвертьфіналу, де зустрінеться з кращою в парі Мугуруса (Іспанія) - Цуренко (Україна).
Як повідомляв OBOZREVATEL, Леся Цуренко встановила особистий рекорд на нинішньому "Ролан Гарросу".
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