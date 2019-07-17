Kyiv not Kiev: Світоліна з французьким бойфрендом звернулася українською

Перша ракетка України Еліна Світоліна і її хлопець, французький тенісист Гаель Монфіс виклали фото в своєму Instagram з прогулянки в центрі Києва на тлі Майдану Незалежності.

У спільному акаунті пари в Instagram знімок підписаний через українську транслітерацію: "Pryvit from Kyiv".

"Шикарний вид", "Люблю вас, хлопці", "Ви круті!" - шанувальники пишуть захоплені коментарі під фото.

Світоліна відвідала українську столицю, взявши участь в одному з проектів легендарного боксера Володимира Кличка.

Нагадаємо, на третьому в сезоні турнірі Великого Шолома - Wimbledon-2019 - вперше в своїй кар'єрі Світоліна вийшла до півфіналу, після чого піднялася на сьому позицію рейтингу WTA.

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