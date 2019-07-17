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Kyiv not Kiev: Світоліна з французьким бойфрендом звернулася українською

3.5т Читати матеріал російською

Перша ракетка України Еліна Світоліна і її хлопець, французький тенісист Гаель Монфіс виклали фото в своєму Instagram з прогулянки в центрі Києва на тлі Майдану Незалежності.

У спільному акаунті пари в Instagram знімок підписаний через українську транслітерацію: "Pryvit from Kyiv".

"Шикарний вид", "Люблю вас, хлопці", "Ви круті!" - шанувальники пишуть захоплені коментарі під фото.

Pryvit from Kyiv 👋🏼 🧩🧩

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Світоліна відвідала українську столицю, взявши участь в одному з проектів легендарного боксера Володимира Кличка.

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Нагадаємо, на третьому в сезоні турнірі Великого Шолома - Wimbledon-2019 - вперше в своїй кар'єрі Світоліна вийшла до півфіналу, після чого піднялася на сьому позицію рейтингу WTA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка викликала фурор сексуальним фото.

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Особи
Еліна Світоліна Гаель Монфіс
Місце
Україна Київ
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Diego Lena
Diego Lena
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Diego Lena
Diego Lena
Після виходу з моєї попередньої роботи 3 місяці тому, я мав деяку удачу, щоб дізнатися про цей сайт, який був для мене рятівним життям ... Вони пропонують роботу, за яку люди можуть працювати в Інтернеті зі свого будинку. Моя остання зарплата після роботи на них протягом 4 тижнів склала $ 27458 ... Дивовижна річ в тому, що єдине, що потрібно, це просто навички набору тексту і досcтуп до Інтернету ..... ⇛⇛⇛⇛ w­w­w­.­W­e­b­JOB­9­8­.­COM
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