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29 листопада • оновлено в 11:18
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Трюк Світоліної на Підсумковому турнірі назвали найкращим у світі

10.6т
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Перша ракетка України Еліна Світоліна перемогла в голосуванні Жіночої асоціації тенісу (WTA) за "Найкращий удар" у жовтні.

Українка закрутила м'яч за неймовірною траєкторією, що дозволило їй виграти розіграш на матчі Підсумкового турніру WTA проти Сімони Галеп (7:5, 6:3).

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

За перемогу в номінації боролася ще одна українська спортсменка Даяна Ястремська, але зупинилася на третьому місці жовтневого рейтингу.

На другій позиції опинилася білоруська тенісистка Аріна Соболенко, а на четвертій – Онс Жабер із Тунісу.

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Нагадаємо, що в рейтингу WTA Світоліна посідає шосту сходинку, а Ястремська – 22-гу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий тренер Даяни Ястремської пригрозив судом за чутки про роман із українською підопічною.

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Тема
WTA
Особи
Еліна Світоліна Даяна Ястремська
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