Головний суддя US Open пояснив дискваліфікацію Джоковича

Головний суддя US Open 2020 Сорен Фрімель заявив, що, незважаючи на ненавмисність дій Новака Джоковича в матчі четвертого кола турніру проти Пабло Карреньо-Бусто, у нього не було сумнівів на рахунок дискваліфікації серба.

"У разі порушення встановлених правил ми приймаємо рішення, розглянувши всі деталі інциденту, але в цій ситуації у нас просто не було іншого вибору, окрім як дискваліфікувати Новака. Арбітриня постраждала, Джокович у цей момент злився", – цитує слова Фримеля видання EssentiallySports.

За його словами, сербський тенісист намагався пояснити, що влучив у суддю випадково, але зізнався, що був злий у момент удару.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джоковича дискваліфікували з US Open за удар м'ячем по судді. Пізніше найкращий тенісист світу відреагував на це рішення.

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