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Головний суддя US Open пояснив дискваліфікацію Джоковича

Михайло Морозов
Михайло Морозов
теніс
3,4 т.
Новак Джокович надає допомогу постраждалій судді

Новак Джокович відразу вибачився перед постраждалою арбітринею. Eurosport

Головний суддя US Open 2020 Сорен Фрімель заявив, що, незважаючи на ненавмисність дій Новака Джоковича в матчі четвертого кола турніру проти Пабло Карреньо-Бусто, у нього не було сумнівів на рахунок дискваліфікації серба.

"У разі порушення встановлених правил ми приймаємо рішення, розглянувши всі деталі інциденту, але в цій ситуації у нас просто не було іншого вибору, окрім як дискваліфікувати Новака. Арбітриня постраждала, Джокович у цей момент злився", – цитує слова Фримеля видання EssentiallySports.

За його словами, сербський тенісист намагався пояснити, що влучив у суддю випадково, але зізнався, що був злий у момент удару.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джоковича дискваліфікували з US Open за удар м'ячем по судді. Пізніше найкращий тенісист світу відреагував на це рішення.

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US OpenНовак Джокович
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