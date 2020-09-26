Головні інтриги Roland Garros-2020: прогноз на турнір

Не встигли відгриміти баталії другого в сезоні турніру серії "Великого шолома" - US Open, - як на носі вже старт основної сітки третього - Roland Garros.

У цьому унікальному році Відкритий чемпіонат Франції пройде в кінці вересня - початку жовтня замість звичного травня. Однак, на відміну від US Open, він все ж вийде більш повноцінним. Зокрема, буде зіграна кваліфікація, а на трибуни обіцяють пустити уболівальників, нехай і в мінімальній кількості. Всі ж інші можуть насолодитися трансляціями матчів та робити прогнози на переможців.

Підготовка до головного турніру року на піщаному покритті виявилася вельми урізаною. У розпорядженні гравців було тільки два тижні з можливістю виступити на турнірах на повільному покритті, щоб підготуватися до паризьких змагань. Але дехто вирішив самостійно продовжити для себе цю можливість, відмовившись від виступів на американському харді. Зокрема, серед них - Рафаель Надаль, Стен Ваврінка, Гаель Монфіс, а також українська тенісистка Еліна Світоліна.

Чи буде 13-й титул Надаля?

Незважаючи на сенсаційну поразку в чвертьфіналі турніру в Римі від Дієго Шварцмана, беззаперечним лідером Roland Garros, як і півтора десятка років поспіль, є Рафаель Надаль. Іспанець ідеально почувається на повільному паризькому ґрунті і, незважаючи на вік, все ще не має рівних суперників на цьому покритті. Останні три розіграші Roland Garros залишалися за Рафою, і в цьому році ймовірність сенсації також виглядає мінімальної. Аналітики Parimatch пропонують коефіцієнт 1,85 на те, що Надаль завоює свій 13-й титул на французькому мейджор і в черговий раз поб'є свій же рекорд.

Головним конкурентом Рафи повинен стати лідер світового рейтингу Новак Джокович. На турнірі в Римі серб показав, що скандал на US Open не вибив його з колії, він все так само впевнений в собі і готовий перемагати на будь-якому покритті. До матчу проти Надаля в столиці Італії справа так і не дійшла, але Джокович обіграв у фіналі його кривдника - вже згаданого Шварцмана. Тепер же битва двох титанів цілком може відбутися в фіналі Roland Garros, і там претендентом на перемогу буде іспанець. Що ж стосується Джоковича, то аналітики Parimatch дають йому значно менше шансів на титул - коефіцієнт на його перемогу в турнірі 3,50.

Як і в останні роки, головною альтернативою лідерам рейтингу Roland Garros буде Домінік Тим. Недавній переможець US Open перед Відкритим чемпіонатом Франції взяв паузу на відпочинок, який йому може дуже допомогти перед мейджором на його улюбленому покритті. Австрієць вже двічі грав у Парижі у фіналі, але кожен раз спотикався об Надаля. Тепер же, після довгоочікуваної перемоги на турнірі "Великого шолома", його впевненість в собі повинна ще більше зрости разом з шансами на титул.

Аналітики Parimatch в топ-п'ятірці бачать також Стефаноса Ціціпаса (17,0) і Олександра Звєрєва (21,0). Грек після рестарту сезону поки не демонструє кращої своєї гри, але любов до повільних покриттів і вміння грати проти топів можуть допомогти йому в Парижі. Що стосується Звєрєва, то німець здивував багатьох виходом у фінал US Open, а на піщаних кортах йому повинно бути ще простіше - раніше він вже перемагав на великих турнірах на цьому покритті в Римі та Мадриді, що підтверджує його вміння грати на ґрунті.

Як тіньового лідера варто розглядати Стена Вавринку. Після відновлення сезону ми ще не бачили повноцінно швейцарця в справі, але його досвід і характер можуть вистрілити в найнесподіваніший момент. Аналітики Parimatch оцінюють шанси Ваврінки на титул обережно - коефіцієнт 33,0.

Чи є альтернатива Халеп?

У жінок на Roland Garros точно буде нова чемпіонка. Перша ракетка світу і поки чинна володарка титулу Ешлі Барті відмовилася від участі і позбавила турнір однієї з основних претенденток на перемогу.

У такій ситуації найсильнішою виглядає друга в світовому рейтингу Симона Халеп. Румунка вже перемагала в Парижі в 2018-м, а буквально за тиждень до старту турніру змела всіх суперниць і стала чемпіонкою великого турніру в Римі. Симона відмовилася від участі в US Open і відмінно підготувалася до ґрунтової серії, що помітно по її грі. Аналітики Parimatch також оцінили пріоритет румунки та практично не сумніваються, що в цьому році саме вона добереться до головного трофея французького мейджора - коефіцієнт 3,50.

Розглянути головну конкурентку Халеп досить проблематично. На цю роль аналітики Parimatch з практично рівними шансами пропонують відразу кілька кандидаток: Гарбінє Мугуруса (8,00), Вікторію Азаренко (13,00), Серену Вільямс (13,0) і Еліну Світоліну (15,0). І якщо з Вільямс все і так зрозуміло - Серена навіть зараз, в 38 років, знаходиться в числі головних претенденток на титул на всіх турнірах, в яких бере участь, то інші тенісистки свій статус одних з лідерів заробили недавно.

Мугуруса і Азаренко добре проявили себе на перших турнірах після відновлення сезону: білоруска дійшла до фіналу US Open і виграла турнір в Цинциннаті, а іспанка знову згадала, як відмінно вміє грати на ґрунті, на турнірі в Римі, вибувши з боротьби тільки в півфіналі. Світоліна ж в США не виступала, а сконцентрувалася на підготовці до ґрунтового сезону, яка зайняла у неї не менше місяця. Як підсумок - чвертьфінал Риму (нехай і з розгромом від Маркети Вондроушовой), а також потужний виступ у Страсбурзі. Українка давно називає саме ґрунт своїм улюбленим покриттям і вже двічі грала в чвертьфіналі Roland Garros, а в цьому році її шанси на прорив чи не найбільші за весь час.

Окремо варто звернути увагу на фіналістку Roland Garros-2019 Маркету Вондроушову. Після торішнього досягнення її результати різко пішли вниз, але в цьому році вона вже нагадала про себе на турнірі в Римі, пробившись у чвертьфінал. Хто знає, може у чешки знову піде гра на паризьких кортах, а коефіцієнт на її перемогу в турнірі дуже ласий - 26,0.

Незважаючи на різні пропозиції про зміни у розкладі, Roland Garros-2020 року, як і зазвичай, триватиме два тижні, а фінальні матчі намічені на 10 і 11 жовтня. Однак в поточній ситуації найголовніше, щоб переможці були визначені саме на кортах без втручання з боку інших факторів, оскільки вже п'ять гравців отримали дискваліфікацію через все того ж злощасного коронавірусу.