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Глухий тенісист встановив унікальне досягнення

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Тенісист з Південної Кореї Док-Хі Лі встановив унікальне досягнення. Він став першим в історії глухим спортсменом, який виграв матч в основній сітці турніру ATP.

На старті змагань в Вінстон-Сейлемі (США) Док-Хі Лі переміг в двох сетах представника Швейцарії Генрі Лааксонена - 7:6 (7:4), 6:1. Його наступним суперником стане поляк Хуберт Хуркач, посіяний під третім номером.

Док-Хі Лі

Док-Хі Лі

21-річний південнокореєць зізнався, що прагнув дати сигнал іншим людям з фізичними порушеннями.

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"Люди сміялися наді мною через глухоту. Вони говорили, що я не повинен виходити на корт. Було нелегко, але друзі і сім'я допомогли мені. Мій посил для всіх людей з вадами слуху людей: якщо будете наполегливо працювати, то можете добитися всього", - заявив Док-Хі Лі.

В даний момент південнокорейський тенісист займає 212-е місце в рейтингу АТР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка встановила приголомшливе досягнення.

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