''Ганебно та ницо'': Шарапова знялася з турніру у Китаї і стала об'єктом цькування

Російська тенісистка Марія Шарапова не змогла дограти чвертьфінальний поєдинок великого турніру у китайському Шеньчжені з призовим фондом 750 тисяч доларів.

Марія відмовилася від продовження боротьби в матчі з білорускою Ариною Соболенко за рахунку 1:6, 2:4 на користь суперниці. Росіянка послалася на травму, проте вболівальники відверто зацькували спортсменку. У коментарях на порталі Чемпионат.com Шарапову звинуватили в невмінні програвати, а деякі закликали її завершити кар'єру.

Новини Світоліну через поразку довели вболівальники

Марія Шарапова

"Ось навіщо заборонили Маші мельдоній?!", "Це карма. Тенісні боги карають її за вживання допінгу", "Півтора сети возила допінгістку по корту, але "вийшла на відмові Шарапової", "Маша не боєць. Ганебно здалася", "Нашій Маші час, напевно, закінчувати", "Взагалі не розумію, що Шара досі робить у тенісі", "Злякалася поразки, як це ницо", — пишуть користувач російського порталу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Леся Цуренко впевнено вийшла до півфіналу супертурніру в австралійському Брісбені.