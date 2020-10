19-річна Іга Швентек з Польщі сенсаційно виграла ґрунтовий турнір Великого шолома у Франції з призовим фондом в 38 000 000 євро.

У фіналі Roland Garros 54-я ракетка світу завдала поразки чемпіонці Australian Open 2020 року 21-річній американці Софії Кенін (6 WTA) з рахунком 6:4, 6:1. Зустріч тривала 1 годину 24 хвилини.

У фінальному матчі Швентек подала один ейс, тричі помилилася на подачі і реалізувала 6 брейк-пойнтів з 9. Кенін один раз подала навиліт, допустила три подвійні помилки і використала всі три створені можливості взяти подачу суперниці.

* Adds Grand Slam champion to her resume *



🇵🇱 @iga_swiatek secures her first Grand Slam title by defeating Kenin, 6-4, 6-1. 🏆 #RolandGarros pic.twitter.com/EFTAqgZYyY