Фінал Australian Open завершився гучною сенсацією

Дворазова чемпіонка "Великих шоломів" Гарбінє Мугуруса сенсаційно програла у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Гарбінє Мугуруса

У вирішальному матчі Australian Open на корті в Мельбурні 26-річна іспанка поступилася 21-річній уродженці Москви Софії Кенін з США, яка вперше в кар'єрі дійшла до матчу на такому рівні - 6:4, 2:6, 2:6.

Maiden Slam Moment! @SofiaKenin captures her first Grand Slam title in a fearless 4-6 6-2 6-2 comeback over Muguruza for the #AusOpen women 's singles 🏆 # AO2020 pic.twitter.com/HU8mijCbTh - #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2020

Софія Кенін

Тривалість матчу становила 2 години 5 хвилин. В активі Кенін 2 ейси і реалізація 5 брейк-пойнтів з 6 наявних. Гарбінє відзначилася 9 подачами навиліт, 8 подвійними помилками і зуміла реалізувати 2 брейк-пойнта з 12.

Софія Кенін

Гарбінє Мугуруса

Софія Кенін

Софія Кенін

Новини Росіянин влаштував бійку на Australian Open

Відзначимо, що іспанська спортсменка в 1/16 фіналу вибила українку Еліну Світоліну (1:6, 2:6).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році Australian Open виграла японка Наомі Осака, перегравши чешку Петру Квітову - 7: 6 (7:2), 5:7, 6:4.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!