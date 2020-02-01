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1 лютого • оновлено в 13:57
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Фінал Australian Open завершився гучною сенсацією

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Дворазова чемпіонка "Великих шоломів" Гарбінє Мугуруса сенсаційно програла у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Гарбінє Мугуруса

Гарбінє Мугуруса

У вирішальному матчі Australian Open на корті в Мельбурні 26-річна іспанка поступилася 21-річній уродженці Москви Софії Кенін з США, яка вперше в кар'єрі дійшла до матчу на такому рівні - 6:4, 2:6, 2:6.

Софія Кенін

Софія Кенін

Тривалість матчу становила 2 години 5 хвилин. В активі Кенін 2 ейси і реалізація 5 брейк-пойнтів з 6 наявних. Гарбінє відзначилася 9 подачами навиліт, 8 подвійними помилками і зуміла реалізувати 2 брейк-пойнта з 12.

Софія Кенін

Софія Кенін

Гарбінє Мугуруса

Гарбінє Мугуруса

Софія Кенін

Софія Кенін

Софія Кенін

Софія Кенін

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Росіянин влаштував бійку на Australian Open

Відзначимо, що іспанська спортсменка в 1/16 фіналу вибила українку Еліну Світоліну (1:6, 2:6).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році Australian Open виграла японка Наомі Осака, перегравши чешку Петру Квітову - 7: 6 (7:2), 5:7, 6:4.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Australian Open" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Australian Open
Особа
Гарбінє Мугуруса
Місце
Австралія Мельбурн
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