Фінал Australian Open завершився гучною сенсацією

Дворазова чемпіонка "Великих шоломів" Гарбінє Мугуруса сенсаційно програла у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

У вирішальному матчі Australian Open на корті в Мельбурні 26-річна іспанка поступилася 21-річній уродженці Москви Софії Кенін з США, яка вперше в кар'єрі дійшла до матчу на такому рівні - 6:4, 2:6, 2:6.

Maiden Slam Moment! @SofiaKenin captures her first Grand Slam title in a fearless 4-6 6-2 6-2 comeback over Muguruza for the #AusOpen women 's singles 🏆 # AO2020 pic.twitter.com/HU8mijCbTh