"Цього разу": в Росії принизили своїх тенісисток

Федерація тенісу Росії (ФТР) ухвалила рішення відмовитися від вручення призу найкращій спортсменці країни через незадовільні результати тенісисток в минулому сезоні.

"Ми вважаємо, що успішний результат – це перемога в таких турнірах, як Кубок Девіса, Кубок Федерації, турніри серії "Мастерс" і "Великого шолома". У дівчат поки таких здобутків немає, тому ми і не вручаємо приз найкращій тенісистці цього разу", – цитує слова голови ФТР Шаміля Тарпіщева агентство Eurosport.

Анастасія Павлюченкова 24СМІ

Варто зазначити, що у 2018 році найкращою тенісисткою Росії визнали Дар'ю Касаткіну. Анастасія Павлюченкова посідає 31-е місце в поточному рейтингу WTA, що є найкращим показником серед російських спортсменок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, неймовірний кручений удар Еліни Світоліної був визнаний найкращим за версією WTA в жовтні.

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