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22 січня • оновлено в 13:33
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Фальшивка: на українку Ястремську наїхали на Australian Open

2.9т
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Датчанка Каролін Возняцкі звинуватила українську тенісистку Даяну Ястремську в імітації травми, заявивши, що наша співвітчизниця взяла медичний тайм-аут, не відчуваючи проблем зі здоров'ям.

"Очевидно, що вона намагалася зламати мій ритм. Як мені здалося, при рахунку 5:4 по геймах у неї не було проблем. Вона нормально рухалася. Вона вже не вперше використовує цей трюк, тому я була до нього готова", – заявила Возняцкі в післяматчевому інтерв'ю, скріншот якого опублікував відомий журналіст Бен Ротенберг у себе в Twitter.

Медичний тайм-аут Даяни Ястремський

Медичний тайм-аут Даяни Ястремський

BT

Варто зазначити, що в результаті медичного тайм-ауту все ліве стегно Ястремської було перев'язане. Українка програла експершій ракетці світу обидва сети з рахунком 5:7.

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Тема
Australian Open
Особи
Даяна Ястремська Каролін Возняцкі
Місце
Австралія
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