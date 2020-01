Фальшивка: на українку Ястремську наїхали на Australian Open

Датчанка Каролін Возняцкі звинуватила українську тенісистку Даяну Ястремську в імітації травми, заявивши, що наша співвітчизниця взяла медичний тайм-аут, не відчуваючи проблем зі здоров'ям.

"Очевидно, що вона намагалася зламати мій ритм. Як мені здалося, при рахунку 5:4 по геймах у неї не було проблем. Вона нормально рухалася. Вона вже не вперше використовує цей трюк, тому я була до нього готова", – заявила Возняцкі в післяматчевому інтерв'ю, скріншот якого опублікував відомий журналіст Бен Ротенберг у себе в Twitter.

Wozniacki, like the rest of us, saw it coming. #AusOpen pic.twitter.com/sTDK7bbEYy