Експерти знайшли інтимний секрет успіху Світоліної на US Open

Експерти телеканалу Eurosport назвали головні складові успіху українки Еліни Світоліної, яка стала першою в історії тенісисткою зі своєї країни, котра вийшла до півфіналу US Open.

"Світоліна – гравець без слабких місць. Немає жодного удару, який вона не могла б виконати", – зазначила колишня австрійська тенісистка, а нині телекоментаторка Барбара Шетт після перемоги Еліни в чвертьфінальному матчі з Йоханною Контою.

Колишня перша ракетка світу в чоловічому тенісі швед Матс Віландер також видав компліменти українці.

"Конта здригнулася під тиском Еліни. Мені дуже подобається, як Світоліна грає в обороні – ніколи не здається. А ще вона стала набагато агресивнішою порівняно з попередніми роками. Добре вона поганяла Конту: справа – наліво, зліва – направо", – сказав він.

History made! 👏 @ElinaSvitolina defeats Johanna Konta 6-4, 6-4 to become the first Ukrainian woman to reach the SFs in Flushing Meadows . #USOpen | #WomenWorthWatching pic.twitter.com/kfV6sAQDZC