Експерти знайшли інтимний секрет успіху Світоліної на US Open

Експерти телеканалу Eurosport назвали головні складові успіху українки Еліни Світоліної, яка стала першою в історії тенісисткою зі своєї країни, котра вийшла до півфіналу US Open.

"Світоліна – гравець без слабких місць. Немає жодного удару, який вона не могла б виконати", – зазначила колишня австрійська тенісистка, а нині телекоментаторка Барбара Шетт після перемоги Еліни в чвертьфінальному матчі з Йоханною Контою.

Еліна Світоліна вийшла до півфіналу US Open-2019 Jimmie48Photography

Колишня перша ракетка світу в чоловічому тенісі швед Матс Віландер також видав компліменти українці.

"Конта здригнулася під тиском Еліни. Мені дуже подобається, як Світоліна грає в обороні – ніколи не здається. А ще вона стала набагато агресивнішою порівняно з попередніми роками. Добре вона поганяла Конту: справа – наліво, зліва – направо", – сказав він.

History made! 👏 @ElinaSvitolina defeats Johanna Konta 6-4, 6-4 to become the first Ukrainian woman to reach the SFs in Flushing Meadows . #USOpen | #WomenWorthWatching pic.twitter.com/kfV6sAQDZC - US Open Tennis (@usopen) 3 вересня 2019 р

Водночас Віландер назвав головний, на його думку, секрет успіхів Еліни Світоліної на US Open-2019.

"В Еліни дуже хороше особисте життя, це позначається на її результатах на корті. У неї є партнер, який завжди підтримає. Коли Світоліна бачить Гаеля Монфіса на трибунах, вона розуміє: "На його очах я не можу грати погано", – зазначив Матс.

"Так, Світоліна і Монфіс – це справжня міць у сучасному тенісі", – погодилася Барбара Шетт.

Світоліна і Монфіс Instagram

Світоліна і Монфіс Instagram

Світоліна і Монфіс Instagram

Зазначимо, що бойфренд Еліни Світоліної француз Гаель Монфіс також успішно виступає на US Open-2019, діставшись вже до 1/4 фіналу.

Нагадаємо: здолавши у вівторок британську суперницю з рахунком 6:4, 6:4, Еліна вийшла до першого у своїй кар'єрі півфіналу Відкритого чемпіонату США. Цікаво, що протягом турніру Світоліна поки не програла жодного сету.

Суперницею українки в півфіналі буде найтитулованіша тенісистка планети американка Серена Вільямс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вже вийшовши до чвертьфіналу US Open, Світоліна встановила унікальне досягнення для українського тенісу.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!