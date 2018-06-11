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Юна українка зі світовим рекордом виграла тенісний турнір в Туреччині

1.1тЧитати новину російською

15-річна українська тенісистка Дар'я Лопатецька зі світовим рекордом виграла турніру ITF в Туреччині.

Наша співвітчизниця стала наймолодшою ​​спортсменкою, яка зіграла у фіналі професійного турніру, пише УНІАН.

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Даша не залишила шансів представниці Болгарії Юлії Стаматовой, здобувши перемогу у вирішальному поєдинку з рахунком 6:2, 7:6.

У півфіналі турніру Лопатецкая пройшлася по росіянці Ангеліні Журавльовій 4:6, 6:2, 6:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка не змогла продовжити боротьбу в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції.

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ITF
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