Джокович зіграв у теніс сковорідкою

Найкращий тенісист планети серб Новак Джокович показав, як незвично тренується в умовах самоізоляції через пандемію коронавiрусу.

У себе в Instagram перший номер світового рейтингу опублікував відео, як він грає вдома в теніс, використовуючи сковорідку замість ракетки.

"Змагання ніколи не припиняються", - підписав відео Джокович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий тенісист злетів з котушок і ледь не вбив батька під час матчу. Гравець не зумів впоратися з емоціями після програного тайбрейка в матчі ATP Cup в Австралії.

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