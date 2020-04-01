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1 квітня • оновлено в 21:38
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Джокович зіграв у теніс сковорідкою

1.2т
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Найкращий тенісист планети серб Новак Джокович показав, як незвично тренується в умовах самоізоляції через пандемію коронавiрусу.

У себе в Instagram перший номер світового рейтингу опублікував відео, як він грає вдома в теніс, використовуючи сковорідку замість ракетки.

"Змагання ніколи не припиняються", - підписав відео Джокович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий тенісист злетів з котушок і ледь не вбив батька під час матчу. Гравець не зумів впоратися з емоціями після програного тайбрейка в матчі ATP Cup в Австралії.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Новак Джокович
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