"Джокович, здохни": в Хорватії на будівлі залишили послання найкращому тенісисту світу через COVID-19

Перша ракетка світу Новак Джокович піддався образам в хорватському Спліті. Невідомий написав фарбою побажання смерті сербському тенісистові.

"Джокович, помри. Наше єдине бажання – твоя швидка загибель. Привіт зі Спліта. Здохни", – наводить видання Dalmatinski portal послання на будівлі між вулицями Ліваньскої і Сіньскої. Напис швидко зафарбували.

Образливий напис на адресу Джоковича в Спліті . Dalmatinski portal

У міській адміністрації Спліта журналістів запевнили, що правоохоронні органи вже розбираються в тому, що трапилося і встановлюють особи авторів акції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Даяна Ястремська опублікувала в своїх соціальних мережах пост на підтримку першої ракетки світу Новака Джоковича і його тенісного турніру Adria Tour, на якому стався спалах коронавiрусу.