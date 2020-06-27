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"Джокович, здохни": в Хорватії на будівлі залишили послання найкращому тенісисту світу через COVID-19

Максим Богданов
Максим Богданов
теніс
1,4 т.

  • Перша ракетка світу Новак Джоковича виступає категорческі проти вакцинації від COVID-19.

  • Серб в розпал пандемії коронавiрусу організував турнір Adria Tour в Задарi

  • Джоковича неодноразово критикували за погану організацію змагань в умовах пандемії

  • Після виступів позитивні тести на COVID-19 здали сам Новак Джокович, його тренер Горан Іванішевіч і фітнес-коуч, а також тенісисти Віктор Троїцькі, Борна Чорич і Григор Димитров

Новак Джокович

Новаку Джоковичу побажали смерті в Спліті.

Перша ракетка світу Новак Джокович піддався образам в хорватському Спліті. Невідомий написав фарбою побажання смерті сербському тенісистові.

"Джокович, помри. Наше єдине бажання – твоя швидка загибель. Привіт зі Спліта. Здохни", – наводить видання Dalmatinski portal послання на будівлі між вулицями Ліваньскої і Сіньскої. Напис швидко зафарбували.

Образливий напис на адресу Джоковича в Спліті

Образливий напис на адресу Джоковича в Спліті . Dalmatinski portal

У міській адміністрації Спліта журналістів запевнили, що правоохоронні органи вже розбираються в тому, що трапилося і встановлюють особи авторів акції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Даяна Ястремська опублікувала в своїх соціальних мережах пост на підтримку першої ракетки світу Новака Джоковича і його тенісного турніру Adria Tour, на якому стався спалах коронавiрусу.

ХорватіяСплітНовак Джокович
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