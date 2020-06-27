"Джокович, здохни": в Хорватії на будівлі залишили послання найкращому тенісисту світу через COVID-19
Перша ракетка світу Новак Джоковича виступає категорческі проти вакцинації від COVID-19.
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Після виступів позитивні тести на COVID-19 здали сам Новак Джокович, його тренер Горан Іванішевіч і фітнес-коуч, а також тенісисти Віктор Троїцькі, Борна Чорич і Григор Димитров
Новаку Джоковичу побажали смерті в Спліті.
Перша ракетка світу Новак Джокович піддався образам в хорватському Спліті. Невідомий написав фарбою побажання смерті сербському тенісистові.
"Джокович, помри. Наше єдине бажання – твоя швидка загибель. Привіт зі Спліта. Здохни", – наводить видання Dalmatinski portal послання на будівлі між вулицями Ліваньскої і Сіньскої. Напис швидко зафарбували.
Образливий напис на адресу Джоковича в Спліті . Dalmatinski portal
У міській адміністрації Спліта журналістів запевнили, що правоохоронні органи вже розбираються в тому, що трапилося і встановлюють особи авторів акції.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Даяна Ястремська опублікувала в своїх соціальних мережах пост на підтримку першої ракетки світу Новака Джоковича і його тенісного турніру Adria Tour, на якому стався спалах коронавiрусу.