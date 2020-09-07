Джокович відреагував на дискваліфікацію з US Open

Перша ракетка світу Новак Джокович вибачився за інцидент, який призвів до його дискваліфікації з US Open.

"Вся ця ситуація зробила мене сумним і спустошеним. Я дізнавався про самопочуття жінки-лайнсмена, і мені сказали, що, на щастя, з нею все добре. Мені неймовірно шкода, що я змусив її так переживати. Це було випадково і неправильно. Що стосується дискваліфікації, то я буду працювати над тим, щоб це стало уроком для мене як для гравця та людини. Приношу свої вибачення US Open", – написав сербський тенісист на своїй сторінці в Facebook.

Новак Джокович прокоментував свою дискваліфікацію з US Open Facebook Новака Джоковича

Нагадаємо, що Джокович був відсторонений від участі в турнірі Великого шолома після того, як влучив м'ячем в арбітриню в матчі четвертого кола проти Пабло Карреньо-Бусто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сербський тенісист організував виставковий турнір Adria Tour, на якому стався спалах коронавірусу. Після цього в хорватському Спліті з'явився напис, адресований першій ракетці світу.