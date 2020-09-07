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Джокович відреагував на дискваліфікацію з US Open

Михайло Морозов
Михайло Морозов
теніс
3,2 т.
Новак Джокович

Новак Джокович вибачився за свою поведінку на US Open. ABC News

Перша ракетка світу Новак Джокович вибачився за інцидент, який призвів до його дискваліфікації з US Open.

"Вся ця ситуація зробила мене сумним і спустошеним. Я дізнавався про самопочуття жінки-лайнсмена, і мені сказали, що, на щастя, з нею все добре. Мені неймовірно шкода, що я змусив її так переживати. Це було випадково і неправильно. Що стосується дискваліфікації, то я буду працювати над тим, щоб це стало уроком для мене як для гравця та людини. Приношу свої вибачення US Open", – написав сербський тенісист на своїй сторінці в Facebook.

Новак Джокович прокоментував свою дискваліфікацію з US Open

Новак Джокович прокоментував свою дискваліфікацію з US Open Facebook Новака Джоковича

Нагадаємо, що Джокович був відсторонений від участі в турнірі Великого шолома після того, як влучив м'ячем в арбітриню в матчі четвертого кола проти Пабло Карреньо-Бусто.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сербський тенісист організував виставковий турнір Adria Tour, на якому стався спалах коронавірусу. Після цього в хорватському Спліті з'явився напис, адресований першій ракетці світу.

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