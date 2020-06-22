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Джокович відмовився від тесту на коронавірус, незважаючи на контакт із зараженим

Михайло Морозов
Михайло Морозов
теніс
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Новак Джокович відмовився від тесту на коронавірус

Новак Джокович

Найкращий тенісист світу Новак Джокович відмовився робити тест на коронавірус у Хорватії, незважаючи на те, що знаходився в близькому контакті із зараженим болгарином Григором Дімітровим.

Як повідомляє видання Kurir, серб прийняв таке рішення, оскільки ні він, ні члени його професійної команди не відчувають ніяких симптомів. Тим не менш, після прильоту в Белград Джокович буде на зв'язку з епідеміологом і своїм лікарем.

Відзначається, що протягом останніх днів сербський тенісист був у дуже близькому контакті з Дімітровим. Вони не тільки проводили час разом, але й грали у баскетбол і футбол.

Три дні тому тренер Джоковича Горан Іванішевіч за власною ініціативою здав тест на коронавірус, який виявився негативним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше найкращий тенісист світу категорично висловився проти вакцинації.

КоронавірусНовак Джокович
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  1. /Спорт
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