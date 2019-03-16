До Світоліної увірвалися поліцейські: спортивні підсумки 15 березня

У готельний номер в США, де проживала українська тенісистка Еліна Світоліна, увірвалися озброєні поліцейські. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 15 березня.

Крім того, відбулося жеребкування усіх раундів Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а в "Манчестер Сіті" визначилися з долею футболіста збірної України Олександра Зінченка. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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