МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/теніс

До Світоліної увірвалися поліцейські: спортивні підсумки 15 березня

2.1тЧитати матеріал російською

У готельний номер в США, де проживала українська тенісистка Еліна Світоліна, увірвалися озброєні поліцейські. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 15 березня.

Крім того, відбулося жеребкування усіх раундів Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а в "Манчестер Сіті" визначилися з долею футболіста збірної України Олександра Зінченка. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Відмовилися: "Манчестер Сіті" прийняв рішення по Зінченку

Увірвалися в номер і направили пістолет: Світоліна потрапила в шокуючий інцидент у США

Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: всі результати

"Береже пацана": американський боксер зробив безглузде заяву про Ломаченка

Битва фаворитів! Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи: всі результати

Лесбійський секс: ведуча "Профутбол" зробила відверте зізнання

Роналду потрапив в гучний скандал в Лізі чемпіонів

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ліга чемпіонівЛіга Європи
Особи
Еліна СвітолінаОлександр Зінченко
Тег
ФК Манчестер Сіті
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки